ALCAMO: HA PRESO IL VIA IL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E ASSISTENZA TEMPORANEA DEGLI IMMIGRATI PER IL PERIODO DELLA VENDEMMIA

Dal 3 Settembre e fino al 30, presso la palestra comunale Palazzello di via Guido Gozzano, prende il via il servizio per accogliere 70 lavoratori immigrati extracomunitari.





Il campo immigrati nasce dall’esigenza, nel periodo della vendemmia, di ospitare in una struttura adeguata i lavoratori extracomunitari che prestano la loro opera per la raccolta dell’uva, per evitare che siano costretti a trovare riparo in posti di fortuna, con evidente disagio socio-sanitario per gli stessi e per la cittadinanza alcamese.





Dichiara l’assessore ai servizi alla persona, Stefano Alessandra “ la realizzazione del campo in un momento contingente in cui si parla tanto di accoglienza è un segnale di grande civiltà da parte dell’Amministrazione; naturalmente – continua Alessandra - gli immigrati accolti nella struttura devono essere in regola con il permesso di soggiorno; inoltre, abbiamo individuato l’ente gestore del servizio, attraverso avviso pubblico rivolto agli operatori economici interessati, nella Cooperativa Badia Grande.

L’ente gestore, in collaborazione con associazioni di volontariato, coordina tutte le attività pratiche e gestionali del campo, provvede alla registrazione degli ospiti e fornisce al Commissariato di Polizia e al Comune il report giornaliero delle modalità di svolgimento del servizio.

Lo stesso Ente – conclude l’Assessore - si avvale della preziosa collaborazione della Caritas Cittadina che fornisce, a titolo gratuito, i pasti caldi agli ospiti.