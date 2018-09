Inserita in Politica il 04/09/2018 da Direttore COMUNICATO DEL PRESIDENTE DI CONFCOMMERCIO SICILIA FRANCESCO PICARELLA SU AEROPORTO DI COMISO Evitare inutili allarmismi “Riteniamo che le preoccupazioni manifestate in questi giorni da più parti sulle difficoltà dello scalo ibleo siano eccessive. Lo scalo di Comiso sta vivendo un momento sicuramente difficile ma non proibitivo.” - questo è quanto dichiarato dal Presidente di Confcommercio Sicilia Francesco Picarella Presidente Confcommercio Sicilia – “Oggi lo scalo aeroportuale di Comiso risulta tra i meglio organizzati e riveste un ruolo di notevole importanza turistica” - Ribadisce Picarella - “Lo scalo Ibleo è assolutamente strategico sia dal punto di vista della importanza territoriale ed essendo uno scalo aperto, anche dal punto di vista di sicurezza internazionale, pertanto la tutela di questa infrastruttura risulta essere assolutamente prioritaria.

In questo momento diventa indispensabile che tutte le parti in causa si avviano verso una condivisione di intenti affinché si proceda ad un serio piano di ristrutturazione aziendale, cosi da dare al territorio una concreta risposta”