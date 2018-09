Inserita in Cronaca il 04/09/2018 da Direttore ALCAMO - TURNAZIONE IDRICA A GG. 5 TURNAZIONE IDRICA A GG. 5

PRIMO TURNO_04/09/2018

MATTINA

- ZONA 1 Nord di Corso VI aprile - Via F.sco Crispi – Via U.Foscolo – P.zza Falcone Borsellino

- Via Amendola - Via Platania - Via P.O. Pastore

- C/da Gammara

SERA - Pozzetto 17

SECONDO TURNO__05/09/2018 MATTINA - ZONA 2 (Corso VI Aprile –Viale Europa - Via V. Veneto - Viale Italia)

- Via Jenner - Via Santoro,

- Via Vitt. Veneto Ovest - Via Monte Bonifato

SERA - ZONA 2 (Corso VI Aprile –Viale Europa - Via V. Veneto - Viale Italia)- Via Jenner - Via Santoro,- Via Vitt. Veneto Ovest - Via Monte BonifatoSERA - Sant’Anna Alta

TERZO TURNO__06/09/2018 MATTINA - ZONA 3 Viale Europa Sud - Via Per M. Bonifato

- Via Narici - Via sen. Parrino - Via Kennedy

- Via Calabria

- Cimitero - C/da Vitusi – C/da Palma - C/da San Gaetano

SERA - ZONA 3 Viale Europa Sud - Via Per M. Bonifato- Via Narici - Via sen. Parrino - Via Kennedy- Via Calabria- Cimitero - C/da Vitusi – C/da Palma - C/da San GaetanoSERA - Partitore QUARTO TURNO__07/09/2018 MATTINA - ZONA 4 (Via V. Veneto – Corso VI Aprile - Via Porta Palermo - V.le Europa)

- Piano S. Maria - Via Fusinato,

- Via M. Riposo lato Ovest

- Via SS. Salvatore (sotto V.le Europa)

- Via Vitt. Veneto lato Est

SERA - ZONA 4 (Via V. Veneto – Corso VI Aprile - Via Porta Palermo - V.le Europa)- Piano S. Maria - Via Fusinato,- Via M. Riposo lato Ovest- Via SS. Salvatore (sotto V.le Europa)- Via Vitt. Veneto lato EstSERA - Sant’Anna Bassa sotto Via Kennedy

QUINTO TURNO 08/09/2018 MATTINA MATTINA - ZONA 5 (Viale Europa - Via Maria Riposo – Via Allegrezza Sud

- Via Maria Riposo Alta - via Marrocco -

- Via Cossentino)

- Piazza Ciullo

- Via SS.Salvatore (sopra V.le Europa)

SERA - Sant’Anna Bassa - sopra Via Kennedy