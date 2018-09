Inserita in Salute il 04/09/2018 da Direttore ALLA CITTADELLA DELLA SALUTE INCONTRO MEDICI E GIORNALISTI SULLA COMUNICAZIONE IN SANITA’ L’Informazione integrata in Sanità e la gestione della "crisis communication". E’ questo il tema dell’incontro organizzato dalla sezione di Trapani dell’Associazione siciliana della stampa, con l´Ordine dei giornalisti e in collaborazione con l’Azienda Sanitaria Provinciale trapanese. Il corso, che è valido ai fini della Formazione professionale continua dei giornalisti, si terrà al palazzo Ulivo della Cittadella della Salute a Erice Valle, martedì prossimo 11 settembre, dalle 9,30 alle 13,00.

Queste le relazioni: -Linee guida dell´organizzazione ospedaliera e territoriale di un´ASP (Giovanni Bavetta, Commissario Asp Trapani);

- Il bilancio sociale di un’azienda sanitaria (Antonella La Commare – responsabile servizi Comunicazione e Formazione - Asp Trapani);

-Crisis managment e crisis communication nella prevenzione sanitaria (Salvatore Requirez, Direttore sanitario Asp e già Dirigente del servizio Prevenzione della salute - assessorato regionale alla Salute);

- Gestire l’informazione nella sanità in situazioni di crisi (Guido Monastra, giornalista prof. già addetto stampa assessorato regionale alla Salute);

Modera Vito Orlando, responsabile Ufficio stampa Asp e segretario provinciale Assostampa.

L’incontro è aperto anche ai dirigenti medici dell’ASP, che devono semplicemente inviare una mail di adesione a: formazione@asptrapani.it mentre i giornalisti devono iscriversi all’evento tramite la piattaforma Sigef.