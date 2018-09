Inserita in Sport il 04/09/2018 da Direttore La 2B Control Trapani si prepara alle prossime amichevoli Continuano gli allenamenti per la 2B Control Trapani. Per oggi è prevista una doppia seduta di allenamento al PalaConad (alle ore 9 e alle ore 16.30). Dopo l’allenamento pomeridiano i granata prenderanno il volo per Bologna, dove soggiorneranno nei prossimi giorni.

E’ invece prevista per domani la seconda amichevole stagionale per i giocatori guidati da coach Daniele Parente che, a San Lazzaro di Savena (BO), affronteranno alle ore 18.30 la Baltur Cento, formazione neopromossa in Serie A2 Old Wild West, allenata da Giovanni Benedetto, coach di Trapani dal 2009 al 2011, ed in cui milita l’ex Keddric Mays.

Sabato altra amichevole importante per la 2B Control Trapani che, a La Spezia, sfiderà la Fortitudo Bologna alle ore 20.30. Domenica gli atleti e lo staff ritorneranno a Trapani.

DICHIARAZIONI Rei Pullazi (ala 2B Control Trapani): «Nell’amichevole contro il Green Basket Palermo abbiamo messo in campo una grande attitudine. Nelle prime fasi di preparazione è molto importante conoscersi ed avere il giusto atteggiamento negli allenamenti: con questo spirito affronteremo Cento e Fortitudo Bologna, due amichevoli contro squadra di pari categoria per confrontarci con realtà importanti del campionato».