Inserita in Sport il 04/09/2018 da Direttore Petrosino - E´ cominciata la preparazione precampionato, iscrizione perfezionata e rinuncia alla Coppa Trinacria Adesso si è ripartiti per davvero: la Prima Squadra del Bianco Arancio Petrosino si è radunata in sede (ovviamente il “Comunale”) nella serata di ieri, lunedì 3 settembre 2018. Alcuni i volti nuovi (un paio di essi si uniranno al gruppo nei prossimi giorni), moltissimi i riconfermati, lo zoccolo duro giallorosso. Agli ordini di mister Fabio Gargaglione, capitan Dario Catania e compagni (una ventina in tutto) hanno poi cominciato la preparazione atletica in attesa della stesura dei gironi del campionato di Seconda Categoria Sicilia (probabile l´ammissione dei giallorossi nel girone A) e della determinazione della data d´inizio dello stesso. Il tecnico marsalese ha subito voluto far saggiare il pallone ai suoi, inframezzando il primo allenamento tecnico-tattico con il primo pesantissimo, ma ovviamente imprescindibile, allenamento atletico.

La Società del presidente Mario Parrinello, infine, comunica che il Bianco Arancio Petrosino rinuncerà alla partecipazione alla “Coppa Trinacria” 2018/2019 (la Coppa Italia di Seconda Categoria), per convogliare tutte le forze atletiche ed economiche, nonché le energie mentali sull´impegnativo campionato interprovinciale.