Inserita in Politica il 03/09/2018 da Direttore Scuola del Popolo - Petrosino (Tp), 7-9 settembre - Senso Comune Al via la scuola di politica dellŽassociazione di promozione sociale Senso Comune. - È possibile un populismo "buono" e democratico?- si domandano i promotori dellŽiniziativa. Di questo e di molto altro si discuterà dal 7 al 9 settembre a Petrosino (Trapani) con ospiti internazionali: ci saranno il deputato spagnolo di Podemos Pablo Bustinduy e il parlamentare della France Insoumise Ugo Bernalic, tra gli italiani invece parteciperà il giornalista Corradino Mineo. LŽiniziativa patrocinata dal comune trapanese vedrà anche la partecipazione del suo sindaco Gaspare Giacalone, che da anni lotta contro la mafia e le speculazioni edilizie.

Tre giorni di seminari e approfondimenti in cui si cercherà di rispondere alle molte domande dellŽattualità politica: come ritrovare una politica che risponda ai bisogni della gente comune? Quali dovrebbero essere le sue nuove strategie comunicative? Che tipo di visione economica e sociale è necessaria?

Senso Comune nasce nel novembre 2016, con il lancio del manifesto per il populismo democratico. LŽidea è quella di creare una piattaforma di discussione al di là delle ideologie precostituite e del proprio passato politico, per costruire una formazione politica nuova capace di tornare a parlare a tutti coloro che hanno vissuto sulla propria pelle lŽimpoverimento del paese e la crescita delle disuguaglianze. Dopo due anni Senso comune si è diffuso in molte zone dŽItalia con numerosi gruppi territoriali. Ha una pagina Facebook seguita da più di 17.000 persone e un blog di approfondimento su tematiche spaziano dalla politica al cinema. La Scuola sarà lŽoccasione per capire in che modo organizzare il futuro e dellŽassociazione a fronte di questa delicata fase politica.

Scuola del Popoli locandina