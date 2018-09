Inserita in Cultura il 03/09/2018 da Direttore CORSO DI FORMAZIONE VOLONTARI OSPEDALIERI AVO MARSALA Dall’1 settembre al 15 ottobre sarà possibile iscriversi al Quarto Corso di formazione per Volontari ospedalieri, promosso dall’AVO di Marsala. L’Associazione Volontari Ospedalieri nacque a Milano dall’intuizione di un giovane medico, Erminio Longhini, che comprese la necessità di una solidarietà nuova all’interno delle strutture sanitarie, di una presenza amichevole che collaborasse per l’umanizzazione della vita ospedaliera. Una figura che non poteva essere quella del medico, dell’infermiere o dell’assistente sanitario. Nacque così nel 1975 nell’Ospedale di Sesto San Giovanni il primo gruppo di volontari ospedalieri, con il compito di occuparsi della persona, e non della sua malattia, di sostenerla durante la degenza, ascoltarla, farle compagnia, essere la “mano” che trasmette calore, comprensione e aiuto silenzioso. Oggi l’Associazione è presente in circa 750 strutture sanitarie distribuite in tutto il territorio nazionale, con 26.000 volontari che prestano 3 milioni di ore di servizio gratuito all’anno. In Sicilia conta ben quattordici sedi tra le quali Marsala, che si è costituita il 27 aprile del 2015 ed è presente oggi con circa trenta volontari presso l’Ospedale “P. Borsellino”. Per diventare volontario occorre partecipare al Corso di formazione di base, che avrà inizio il 26 ottobre 2018, presso l’Ospedale di Marsala. Le lezioni saranno tenute da medici, psicologi, esperti nei diversi settori socio-sanitari e della pastorale della salute che daranno agli aspiranti volontari le competenze necessarie per operare nei reparti (almeno due ore a settimana). Il corso è gratuito. Al termine del corso, superato un colloquio psico-attitudinale, i nuovi volontari saranno ammessi al tirocinio, che consiste in cento ore di servizio. Per iscriversi basta compilare il modulo allegato ed inviarlo alla mail: avomarsala@gmail.com (Segreteria: tel. 3383383662, 329.8030728).

F.to Ninfa Parrinello Presidente AVO Marsala

