Inserita in Cronaca il 03/09/2018 da Direttore Marsala - DA OGGI NUOVA ARTICOLAZIONE DELL´ORARIO DI LAVORO DEGLI UFFICI D´ANAGRAFE, STATO CIVILE E CARTE D´IDENTITA´ NELLA SEDE CENTRALE DI VIA GARIBALDI II Sindaco, Alberto Di GiroIamo:"sportelli aperti per più tempo rispetto al passato"

Da oggi gli Uffici comunali d´Anagrafe, Stato Civile e Carte d´ Identità di via Garibaldi hanno una diversa e più completa articolazione dell’orario di apertura al pubblico. A stabilirlo e una specifica disposizione del Sindaco, Alberto Di Girolamo, che ha adottato il provvedimento amministrativo dopo essersi consultato l’Assessore Anna Maria Angileri, titolare della delega ai servizi demografici e il dirigente vicario Matilde Adamo. Gli uffici secondo quanto stabilisce la nuova disposizione saranno aperti al pubblico dalle ore 8,30 alle ore 12,00 dal lunedì al venerdì e, inoltre, il martedì e il giovedì anche dalle ore 15,30 alle 17,00. L´unica eccezione riguarda l’Ufficio Immigrazione, il cui orario di ricevimento sarà il martedì e il giovedì dalle ore 8,30 alle 12,00 e dalle 15,30 alle 17,00. Il Sindaco, Alberto Di Girolamo ”con questa nuova articolazione deII’orario di lavoro vogliamo migliorare sia temporalmente che qualitativamente la fruibilità di questi servizi essenziali per i cittadini. La nostra azione, più in generale, é quella di rendere sempre più funzionale Ia macchina burocratica".