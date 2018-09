Inserita in Cronaca il 03/09/2018 da Direttore Migranti irregolari lungo le coste marsalesi: la Guardia Costiera interviene Durante le prime ore della mattinata odierna, su segnalazione di un cittadino marsalese, i militari della Guardia Costiera di Marsala hanno avuto notizia di uno sbarco di possibili immigrati clandestini, a bordo di un battello in vetroresina nei pressi del lungomare di Capo Boeo.

Gli operatori, giunti immediatamente sul luogo della segnalazione, una volta scongiurata la presenza di inquinamenti e di persone a mare in pericolo di vita, hanno posto sotto sequestro penale il natante utilizzato dagli extracomunitari, riuscendone a bloccare 8 prima che si disperdessero per le vie della città.

Previa visita del medico del SASN, i presunti immigrati irregolari sono stati trasferiti all’Hotspot di Milo per i successivi accertamenti di polizia.

La salvaguardia della vita in mare nel rispetto delle vigenti normative sull’immigrazione sono i principali obiettivi che ogni giorno i militari della Guardia Costiera perseguono, rispondendo sempre prontamente alle chiamate dei cittadini.

PER EMERGENZE IN MARE, NON PERDETE TEMPO: CONTATTATE IL NUMERO 1530, ATTIVO SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE 24 ORE SU 24. LA GUARDIA COSTIERA È CON VOI.

Marsala, 3 settembre 2018