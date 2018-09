Inserita in Cronaca il 03/09/2018 da Direttore ALCAMO: LAVORI IN CORSO, VIA MARIA RIPOSO Sono iniziati questa mattina i lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale ed in parte della sua fondazione di Via Maria Riposo.

“I lavori dovrebbero durare circa 3 giorni – dichiara il V/Sindaco con delega ai lavori pubblici, Vittorio Ferro- e successivamente l´impresa esecutrice si sposterà in Corso Generale dei Medici. Purtroppo questi lavori di intervento sulla fondazione stradale sono necessari perché l´azienda che, oltre 20 anni fa, ha realizzato la rete del metano non ha colmato lo scavo con materiale idoneo. Sebbene nel corso degli anni, in Via Madonna del Riposo, siano stati fatti diversi interventi di ripristino della pavimentazione, questa è la prima volta che si interviene sulla fondazione”.