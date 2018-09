Inserita in Sport il 03/09/2018 da Direttore ALCAMO: CONTINUANO I LAVORI PER IL CAMPO POLIVALENTE PEPPINO IMPASTATO Inizia a prendere forma, presso il Centro Polisportivo Lelio Catella di Alcamo, il nuovo campo polivalente "Peppino Impastato - Cento Passi" che è in fase di realizzazione.

“Nei giorni scorsi – afferma il V/Sindaco con delega ai Lavori Pubblici, Vittorio Ferro - sono state posizionate le strutture lignee che faranno da sostegno alla copertura leggera. Intanto è in fase di realizzazione anche il nuovo corpo servizi, bagni e spogliatoi (a destra nella foto), ad uso esclusivo della nuova struttura sportiva. Nelle prossime settimane saranno completati i lavori e prima possibile il campo sarà messo a disposizione della comunità e delle associazioni sportive presenti nel nostro territorio”.

“Portare avanti – conclude Ferro – i lavori di questo campetto polisportivo non è stato facile a causa di svariati impedimenti e difficoltà burocratiche, ma alla fine siamo riusciti a non perdere un importante finanziamento ministeriale e, adesso siamo pronti ad andare avanti verso altri obiettivi in favore dello sport alcamese”.