Inserita in Cultura il 03/09/2018 da Direttore Resoconto della presentazione del romanzo di Ileana Speziale LŽimpeccabile organizzazione di Franco Iona, Presidente dellŽassociazione di terzo settore ANAS ha regalato, Venerdì 31 Agosto 2018 a Crotone, un pomeriggio di grande trasporto emotivo e di straordinaria sensibilizzazione sociale nellŽoccasione della presentazione del romanzo di Ileana Speziale Sedotta e sclerata. LŽAssessore alla Cultura del Comune di Crotone, Valentina Galdieri, oltre a portare il saluto dellŽAmministrazione ha evidenziato come il romanzo tratti il tema della Sclerosi Multipla in modo "leggero" e "fluido" grazie alla tecnica "semplificata" utilizzata nel componimento dellŽOpera dallŽautrice. LŽevento ha visto la partecipazione di illustri professionisti che a vario titolo si occupano di disabilità. Il dott. Paolo Scola, direttore sanitario dellŽIstituto di Alta Specialità Riabilitativa SantŽAnna di Crotone ha tracciato con meticolosa professionalità il significato della Sclerosi Multipla e i processi che caratterizzano i soggetti colpiti da questa patologia. Il dottor Saverio Fontana, coordinatore fisioterapista ANMIC, ha evidenziato lŽimportanza della corretta informazione verso i soggetti colpiti da patologie invalidanti ma soprattutto la necessità di una totale disponibilità dei medici allŽascolto dei pazienti e a tal proposito si è complimentato con lŽautrice per aver trattato questa tematica in una parte del libro in modo molto esaustivo ed incentivante. LŽavvocato Vincenzo Cizza, Sottosezione UNITALSI, forte della sua esperienza nel mondo della disabilità, prendendo a prestito brani del romanzo di Ileana Speziale ha fatto "emozionare" i presenti guidandoli nel passionale mondo di Emily, alternando la lettura del romanzo ad esperienze di vita reale. Come sempre ad accompagnare lŽautrice la pattuglia di AISM, capitanata dal Presidente regionale della Calabria, Salvatore Lico. Come si addice per le grandi occasioni, a presentare e moderare lŽevento una grande professionista della televisione la giornalista Giusy Regalino, che ha saputo armonizzare le varie voci dei relatori. In chiusura lŽautrice ha annunciato che da settembre, attraverso il Concorso SCIALLA organizzato dallŽassociazione Libera Civitas, inizierà un percorso di sensibilizzazione rivolto ai giovani degli Istituti Superiori dŽItalia.