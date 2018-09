Inserita in Tempo libero il 02/09/2018 da Direttore L´estate sta finendo ma la festa continua presso la Scuola Danzerò Decima Stagione per Danzeró

Lunedì 3 settembre inizia la decima stagione della scuola di danza Danzerò di Prato, l’ottava nella sede di via Di Gello, 64, dopo due stagioni passate presso le ex palestre “Corpus”. La struttura della nuova sede si è ingrandita, raddoppiando le superfici dopo soli cinque anni ed ora è di gran lunga la più grande della provincia di Prato. E´ pronta come sempre ad accogliere gli iscritti nelle 4 sale e negli ampi spazi relax. Fra un’anno, la scuola festeggerà i dieci anni di attività e lo farà in grande stile, con un party tenuto nella sua discoteca privata. Se vuoi partecipare da protagonista, da lunedì 3 settembre ripartono tutti i corsi.