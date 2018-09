Inserita in Politica il 02/09/2018 da Direttore Progetto EDSON Nota Politica del 2 settembre 2018

Movimento 5 Stelle Marsala



E’ partito lo scorso 28 agosto il progetto EDSON che prevede l’individuazione di alcune strade della città o periferie o contrade ovviamente abitate ma completamente al buio, attraverso una protesta costruttiva. L’iniziativa, che ha coinvolto un gruppo di attivisti del Meetup Marsala InMoVimento, capitanati dal sottoscritto, muniti di torce, giubbotti catarifrangenti e qualche fischietto, si è sviluppata con successo nel tratto stradale del lungomare che unisce la città ai lidi balneari completamente al buio e quindi estremamente pericoloso. In data 06.06.2017, con protocollo n°52781 il sottoscritto consigliere comunale aveva presentato al presidente del consiglio comunale una mozione in cui si specificava la pericolosità di alcune strade in cui si verificano gravi incidenti stradali e di prendere altresì i giusti provvedimenti. Il provvedimento da parte dell’amministrazione comunale doveva garantire un adeguato indice di sicurezza per avvicinarci agli standard europei, visto che fra l’altro pretendiamo di volere accrescere l’interesse turistico verso il nostro territorio. Avevo proposto con tale mozione di iniziare un percorso che individuasse tutti i vari tratti con presenza di criticità a riguardo della scarsa sicurezza stradale.Con questo progetto si vuole dare risalto ad problema ancora presente, nei prossimi giorni seguiranno altri sopralluoghi in altre arterie completamente sprovviste di illuminazione pubblica.

Il portavoce al consiglio comunale di Marsala