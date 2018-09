Inserita in Economia il 02/09/2018 da Direttore Servizio Civile Nazionale a Favignana. Le domande entro il 28 settembre Degli oltre 50 mila posti disponibili su tutto il territorio nazionale, per i giovani tra i 18 e 28 anni che vogliono diventare volontari di servizio civile, 5 sono stati assegnati a Favignana. Fino al 28 settembre 2018 è possibile presentare domanda di partecipazione per il Bando 2018 proposto dall’Associazione CO.TU.LE.VI – Associazione Diritti Umani Contro Tutte Le Violenze – , presieduta da Aurora Ranno, che sull’isola ha una sede dal mese di novembre 2013.

Le domande vanno inviate via Pec, alla mail: sportelloantiviolenzatp@pec.it o tramite raccomanda o a mano in via XXX Gennaio snc c/o Tribunale di Trapani 91100 1° piano Sportello Antiviolenza.

Per informazione si può scrivere una mail all’indirizzo associazionecotulevi@gmail.com o telefonare allo 0923802433 o al 3801948678 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 11.

“Il servizio civile rappresenta un momento importante per la crescita dei giovani, per scoprire le proprie potenzialità, per entrare in contatto con il profondo senso di cittadinanza attiva e solidarietà sociale – dice il sindaco Giuseppe Pagoto -. Ringraziamo l’Associazione CO.TU.LE.VI e la sua presidente, anche per l’opportunità di questo bando grazie al quale speriamo di accogliere presto le istanze dei ragazzi”.