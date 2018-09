Inserita in Cultura il 02/09/2018 da Direttore Premio Nazionale di poesia città di Partanna PREMIO NAZIONALE CITTÀ DI PARTANNA IL PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE “IL SIPARIO” GIUSEPPE TUSA RENDE NOTI I NOMI DEI FINALISTI DELLE CINQUE SEZIONI ITALO CUCCI E MAURIZIO INDELICATO IMPREZIOSIRANNO LA SERATA DELLA PREMIAZIONE IN PROGRAMMA IL 15 SETTEMBRE A PARTANNA

(Partanna, 01.09.2018) - Conto alla rovescia per la serata di premiazione dei vincitori della XXI (ventunesima) edizione del “Premio Nazionale di poesia città di Partanna” organizzato dall’Associazione Artistica “Il sipario” presieduta da Giuseppe Tusa, con la direzione artistica di Vincenzo Basile, l’assistenza tecnica di Saro Guzzo, il progetto grafico di Napoli Grafiche e la fotografia di Ino Mangiaracina. Un appuntamento atteso, ormai, con grande trepidazione per la qualità delle proposte letterarie e per la eccezionalità dell’evento artistico che accompagna la premiazione nella serata conclusiva dell’evento che chiude, con strepitosa piacevolezza, la stagione estiva. «Un evento di grande spessore culturale» come tiene a precisare, con il giusto e motivato orgoglio, Giuseppe Tusa. Protagonista dell’evento, il cui eco ha già raggiunto altre importanti città che legano il loro nome alla poesia, l’arte, quella grande, quella capace di dare sempre di più, di emozionare, di far sognare; quella capace di consegnare alla storia di questa terra una pagina indelebile di alta cultura. La cerimonia sarà animata da un sensazionale spettacolo, con esibizioni, musica, canto e recitazione che procurerà “piacevoli emozioni” agli spettatori che, si augurano gli organizzatori, raggiungeranno numerosi questa incantevole città. Manca, dunque, davvero poco alle ore 18.00 di sabato 15 di settembre 2018, quando presso le Scuderie del Castello Grifeo di Partanna, un prezioso gioiello da ammirare e da vivere con intensità, andrà in scena la serata di premiazione della XXI edizione del “Premio Nazionale di poesia città di Partanna”. Una serata, interamente dedicata all’arte nobilissima della scrittura, con poesie, racconti brevi, novelle. Particolarmente significativi sono il patrocinio dell’Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana della Regione Siciliana, quello del prestigioso Comune di Partanna, quello dell’I.I.S.S. “D´aguirre Salemi - Dante Alighieri Partanna” e quello, infine, ma non meno importante dell’I.C.S. “Rita levi Montalcini” di Partanna. Non è stato un lavoro facile quello dei membri della giuria, presieduta da Vito Chiaramonte e composta da Antonio Fundarò, Giovanni Inzerillo, Francesco Balsamo, Giusy Chiofalo, Rosa Maria Rizzo, Anna Di Rosa, Franco Giacomarro, Mariagiovanna Marrone, che hanno identificato i primi classificati, anche delle giovani promesse, delle sezioni “poesia in lingua italiana”, “poesia in dialetto siciliano”, “racconto breve” e “novellistica”. Numerosi gli elaborati, tutti di altissima qualità, pervenuti da ogni regione d’Italia. Molte le novità tra gli scrittori, alcuni dei quali affezionati al concorso. Particolarmente soddisfatto per il risultato il presidente dell’Associazione Giuseppe Tusa che tiene a sottolineare come la partecipazione al Premio «è stato già un risultato straordinario». In quanto, continua Giuseppe Tusa, grande patron dell’evento «è motivo d´orgoglio per la nostra associazione, riuscire a cogliere nella forza della poesia, il peso del nostro essere come strumento educativo». Testimonial d’eccezione della serata Italo Cucci, scrittore e giornalista Rai. Ospite della strepitosa manifestazione presentata da Elena Pistillo e Filippo Siragusa, Maurizio Indelicato da “Tu si que vales” la trasmissione televisiva della Mediaset. Questa la rosa dei finalisti: Adduci Margherita di San Nicolò’ a Tordino (Teramo), Cassetta Grazia di Barletta, Aiello Vincenzo di Bagheria, Ahang Basir di Verla di Giovo (TN), Alia Maria Grazia di Partanna, Blunda Antonio di Palermo, Caleca Giuseppe di Castellammare del Golfo (TP), Caso Giovanni di Roccapiemonte (SA), Catanese Carolina di Reggio Calabria,, Cavallo Franca di Modica, Consoli Carmelo di Firenze, Emmanuele Concetta di Paternò, Fici Marianna di Palermo, Faur Bianca di Riesi (CL), Falco Vito di Menfi, Fonte Tania di Palermo, Fiorini Franco di Veroli (FR), Garuccio Pietro di Trapani, Gavarone Paolo di Genova, Galilea Benito di Roma, Giallo Anna di Trapani, Guastella Federico di Ragusa, Ingardia Giuseppe di Erice (TP), Insinna Emanuele di Palermo, Interlandi Giancarlo di Acitrezza (CT), La Sala Laura di Marineo (PA), Lazio Maria di Castelvetrano, Malambri´ Giovanni di Messina, Mandina Maria ANTONIA di Castelvetrano, Monaca Antonella di Modica (RG), Patti Benedetto di Roma, Perriera Giovanni di Palermo, Piccione Teresa di Partanna, Rodriguez Paolo di Rimini, Silveto Adolfo di Boscotrecase (NA), Sirchia Rosalba di Palermo, Spinnato Gaetano, di Mistretta, Taioli Angelo di Voghera (PV), Torrente Beatrice di Ummari (TP), Vettorello Rodolfo di Milano, Vicari Salvatore di Ragusa (Fi.No.).