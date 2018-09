Inserita in Politica il 01/09/2018 da Direttore Vertice con l´Assessore Scattareggia sul Tavolo Permanente sulla Scuola Lavoro Questa mattina le Associazioni Fare Per Cambiare e Rete degli Studenti Medi Messina hanno incontrato l´Assessore Pippo Scattareggia con delega alle Politiche Giovanili per discutere circa il Tavolo Permanente sul Potenziamento Scolastico, come si ricorderà il Tavolo è frutto della sinergia tra Fare Per Cambiare, Rete degli Studenti Medi ed Unione degli Studenti Messina e prende spunto dal testo presentato in Febbraio all´Assessore Lagalla unitamente da parte delle suddette sigle e riguardante la Legge Regionale sul Diritto Allo Studio, Il Tavolo ha funzioni propositive non vincolanti coerenti rispetto l’area di competenza Comunale riguardo le politiche rivolte alla popolazione studentesca delle Scuole Superiori e si pone come obiettivo quello di rappresentare fedelmente all´interno dello stesso le realtà giovanili così da generare un luogo di confronto e decisione unitario di concerto ed in sinergia con l´Amministrazione Comunale, alcuni temi di discussione verteranno su: caro libri, convenzioni di trasporto intraurbane ed inter-urbane, proposte per la migliore fruibilità degli spazi comunali esistenti da parte degli studenti, proposte per la creazione di adeguati punti di aggregazione giovanile e studentesca, monitoraggio delle strutture pubbliche cittadine e relativa sicurezza. Il Tavolo è previsto riunirsi almeno una volta al mese all´interno di Palazzo Zanca, il percorso già avviato con la precedente Amministrazione ha trovato approvazione anche dal neo-assessore il quale ha espresso apprezzamento per il percorso stesso e col quale abbiamo convenuto i presupposti per una costruttiva sinergia, dal confronto sono emerse visioni comuni sulla necessità di dover istituire tale spazio, le parti hanno convenuto di procedere nelle prossime settimane ad istituire tale Tavolo, all´Assessore è stata consegnata una copia dello Statuto del Tavolo medesimo.

Fare Per Cambiare