Inserita in Sport il 01/09/2018 da Direttore ARRIVA IN PRESTITO L’ATTACCANTE MASTAJ Trapani, 31 agosto 2018 – La Società Trapani Calcio comunica di avere perfezionato l’ingaggio dell’attaccante Davide Mastaj, che arriva dal Parma con la formula del prestito. Nato a Castelvortuno il 30 aprile 1998, ha iniziato la sua carriera nel Colorno, passando poi al Parma, prima in prestito e nell’ultima stagione sportiva a titolo definitivo.