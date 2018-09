Inserita in Sport il 01/09/2018 da Direttore Marsala Calcio: Ancora operazioni di mercato, arrivano i giovani Mazzara (´00) e D´Anna (´00) La S.S.D. Marsala Calcio a R.L è lieta di annunciare che in data odierna sono stati perfezionati ulteriori due colpi di mercato in entrata, gli ennesimi, riguardanti due giovani. Sono azzurri l´attaccante Marco Mazzara (cl. 2000), giocatore moderno, capace di fare indifferentemente il centravanti e la seconda punta, lo scorso anno nel Palermo Calcio (Campionato Primavera), e il difensore (cl. 2000) Francesco D´Anna, terzino sinistro di gran spinta proveniente dal Catania Calcio (Campionato Nazionale Berretti). I due atleti, entrambi palermitani, sono già regolarmente in gruppo, abili e arruolabili per la trasferta di domani ad Acireale (Ct). Il calciomercato dei professionisti, chiusosi nella giornata di ieri, venerdì 31 agosto 2018, ha visto anche un´operazione “last minute” in uscita: il terzino sinistro classe ´00 Ignazio D´Aguanno ha fatto ritorno dal prestito al Trapani Calcio. Proseguirà invece fino a domenica 16 settembre 2018 il calciomercato dei Dilettanti (dalla Serie D alla 3° Categoria), col Marsala che potrebbe esserne protagonista in uscita: detto della cessione in prestito annuale al Mussomeli (Eccellenza) del centrale difensivo classe ´99 De Francesco, la società lilibetana sta attentamente vagliando il mercato per cercare una collocazione idonea ai tanti birllanti juniores attualmente in rosa, richiesti da ogni parte d´Italia, dei quali ne verranno ceduti due o tre per mettere minutaggio nelle gambe ed esperienza calcistica, in completa sintonia col volere degli atleti e coi bisogni della Società.

