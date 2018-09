Inserita in Sport il 01/09/2018 da Direttore Marsala Calcio: Acireale - Marsala affidata al Sig. Antonino Costanza della Sez. di Agrigento L´Associazione Italiana Arbitri ha diramato le Designazioni Arbitrali ufficiali riguardanti il Primo Turno della Coppa Italia di Serie D 2018/2019 in programma domenica 2 settembre 2018. A dirigere Acireale – Marsala (in programma al “Tupparello” di Acireale (Ct) alle ore 18:00) sarà il Sig. Antonino Costanza della Sez. A.I.A di Agrigento; dalla stessa Sezione arriverà la coppia degli Assistenti Arbitrali, i Sigg. Marco Campanella e Piero Cumbo.

Marsala, 31/08/2018