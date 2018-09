Inserita in Sport il 01/09/2018 da Direttore Domani amichevole contro il Green Basket Palermo Sotto la costante direzione dello staff tecnico granata, continuano gli allenamenti di preparazione della Pallacanestro Trapani in vista del campionato di Serie A2 Old Wild West. Questa mattina gli atleti granata hanno tenuto una seduta di pesi e tiro, mentre di pomeriggio svolgeranno un allenamento tecnico-tattico (ore 18, PalaConad). Domani mattina altro allenamento al PalaConad (ore 10 e 30). Domani pomeriggio, invece, ci sarà la prima uscita stagionale della 2 B Control Trapani guidata da coach Daniele Parente. I granata affronteranno il Green Basket Palermo (formazione di Serie B) al PalaConad, palla a due alle ore 18. L’ingresso sarà gratuito.

DICHIARAZIONI Giacomo Sorrentino (Preparatore Atletico 2B Control Trapani): «La squadra in questo momento sta affrontando la fine della seconda settimana della preparazione al campionato. I ritmi iniziano ad essere sempre più alti e i giocatori cominciano ad essere sempre più carichi. Un’ amichevole contro una squadra di categoria inferiore ci permetterà di approcciarci all’agonismo in maniera graduale, con la giusta previsione degli sforzi che dovremo fare durante tutta la pre-season. I giocatori stanno bene e giocheranno tutti quanti».

31 Agosto 2018