Inserita in Economia il 01/09/2018 da Direttore Caro parcheggi all´interno del Policlinico, soddisfazione per l´intervento del Rettore Cuzzocrea Desideriamo esprimere la nostra soddisfazione riguardo l´intervento del Rettore Salvatore Cuzzocrea che, a qualche giorno dal lancio della consultazione studentesca riguardo la possibilità di agevolazione sui prezzi degli abbonamenti dei parcheggi interni del complesso ospedaliero Policlinico rivolti agli studenti aventi all´interno del nosocomio la sede di svolgimento delle lezioni e tirocinio promossa da Fare Per Cambiare ed Associazione Orione, ha avviato sulla base delle nostre richieste un interlocuzione con AOU al fine di concordare la possibilità di attuare verso gli studenti le medesime agevolazioni riservate al personale. Auspichiamo ad un incontro tra le nostre Associazioni ed il Rettore al fine di aver modo di presentare allo stesso la nostra proposta di rimodulazione prezzi basata anche sui numeri giunti dalla consultazione certi di una costruttiva sinergia che permetta di presentare in via definitiva una proposta ad AOU che risulti efficace per tutti i soggetti coinvolti.

-Fare Per Cambiare -Libera Associazione Giovanile- -Associazione Universitaria Orione