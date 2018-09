Inserita in Sport il 01/09/2018 da Direttore L’AZIENDA NINO CASTIGLIONE SECONDO SPONSOR DI MAGLIA Trapani, 31 agosto 2018 – L’Azienda Nino Castiglione è il secondo sponsor di maglia del Trapani Calcio 2018/19. La presentazione ufficiale della partnership commerciale si è tenuta oggi presso lo Stabilimento di San Cusumano, alla presenza dei rappresentanti dell’azienda Nino Castiglione, Eugenio Giacomazzi e Filippo Amodeo, del responsabile commerciale del Trapani Calcio Nicolò Achille, del direttore sportivo granata Raffaele Rubino, di mister Vincenzo Italiano e dei calciatori Felice Evacuo, Giacomo Tulli e Andrea Dini.

“Ci tenevamo molto ad associare il nostro marchio a quello della squadra e della nostra città – ha detto Eugenio Giacomazzi -. Per noi è motivo di vanto e di orgoglio avere la possibilità di esportare la Nino Castiglione attraverso i colori della squadra e della città, un modo, tra l’altro, per riconfermare la nostra identità culturale”.

“Anche quest’anno l’azienda Nino Castiglione ha scelto di esserci e questo ci rende felici – ha detto Nicolò Achille -. Ringrazio la famiglia Castiglione a nome del Trapani Calcio per esserci sempre stata negli anni e per avere riconfermato la propria presenza. Da parte nostra, siamo particolarmente orgogliosi di poter portare in giro per gli stadi d’Italia il brand Tonno Auriga, già conosciuto in tutto il mondo”.

Nella foto in alto da sinistra il responsabile commerciale del Trapani Nicolò Achille, il direttore sportivo Raffaele Rubino, mister Vincenzo Italiano, l´allenatore in seconda Daniel Niccolini e Felice Evacuo; in basso da sinistra Andrea Dini, Nino Castiglione, Eugenio Giacomazzi, Filippo Amodeo, Giacomo Tulli