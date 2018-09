Inserita in Cronaca il 01/09/2018 da Direttore Rifiuti. Il Comune ottiene quasi 700 mila euro di finanziamento per la realizzazione del Ccr L’impianto sorgerà in via degli Atleti, nei pressi dello stadio comunale

Petrosino, 31.08.2018

La Regione finanzierà con quasi 700 mila euro la realizzazione dell’Ecocentro comunale per la raccolta differenziata a Petrosino. Il progetto esecutivo dei lavori è stato approvato dalla giunta comunale, presieduta dal Sindaco Gaspare Giacalone, nel luglio 2017 al fine di partecipare all’avviso pubblico della Regione siciliana del 13 aprile 2017 “per la realizzazione e/o ampliamento, potenziamento e adeguamento di centri comunali di raccolta, con l’utilizzo delle economie determinatesi delle risorse Fsc-Ods, attribuite alla Regione Siciliana con delibera Cipe n. 79/2012”.

“La nostra amministrazione ottiene un altro risultato importante, del quale beneficerà tutta la comunità petrosilena”, evidenzia il Vicesindaco e assessore ai lavori pubblici, Rocco Ingianni. Che aggiunge: “Con la realizzazione dell’Ecocentro faremo un ulteriore passo in avanti nel percorso di incremento della raccolta differenziata su tutto il territorio comunale”.

Il progetto, redatto dall’ingegnere Francesco Nardo, ammonta a 678.722,72 euro, dei quali 441.081,74 a base d’asta. Il nuovo impianto verrà realizzato in via degli Atleti, nei pressi dello stadio comunale. Il progetto prevede: bonifica dell’area con allontanamento in discarica degli inerti ivi depositati; scavo di sbancamento per la preparazione alla pavimentazione di tipo industriale; scavi a sezione obbligata per i cavidotti elettrici e per le tubazioni fognarie acque bianche per il convogliamento a fossa disperdente previo trattamento primario di depurazione; realizzazione di muretti di recinzione perimetrale con sovrastanti grigliati; pavimentazione industriale della parte destinata all’accoglimento dei cassoni di raccolta e dei contenitori per le frazioni minori dei rifiuti; realizzazione di coperture a pagoda sui cassoni; realizzazione di capanno per custode e per la pesatura del rifiuto conferito; sistemazione a verde e opere varie di finitura.