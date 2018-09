Inserita in Cronaca il 31/08/2018 da Direttore Lutto ad Acitrezza. Il festival della canzone, previsto per questa sera, rinviato a data da destinarsi La Commissione per i festeggiamenti in onore della Madonna della Buona Nuova comunica che a causa di un gravissimo lutto che ha coinvolto una delle storiche coordinatrici della manifestazione canora, il 26° festival della canzone "Città di Acitrezza", previsto per questa sera allo Scalo di alaggio, è sospeso e rinviato a data da destinarsi. La Commissione, associandosi al dolore della famiglia D´Ambra, rivolge le più affettuose condoglianze.