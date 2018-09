Inserita in Salute il 31/08/2018 da Direttore

Manzo (Confintesa Sanità): Chiediamo garanzie occupazionali per il passaggio di SEUS ad AREUS

“Il progetto della creazione dell’Azienda Regionale per l’Emergenza Urgenza Sanitaria in Sicilia può essere la chiave di volta per migliorare i servizi di assistenza sanitaria dell’Isola ma restiamo in attesa dei dettagli di questa operazione ed i dovuti chiarimenti sulle modalità di integrazione della SEUS in AREUS, fermo restando che le richieste di Confintesa Sanità restano esclusivamente quelle a salvaguardia dei livelli occupazionali di tutti i lavoratori” dichiara così il Coordinatore regionale di Confintesa 118 Sicilia, Mario Manzo, in merito agli sviluppi della nuova rete di emergenza/urgenza voluta dal Governo Regionale.





Anche il Segretario di Confintesa Sanità Palermo e Sicilia, Domenico Amato, si esprime sulla creazione dell’AEREUS: “La garanzia dei livelli occupazionali è, per Confintesa Sanità, imprescindibile nell’evolversi del progetto AREUS, che resta una grande opportunità per il rilancio dell’offerta assistenziale e dell’emergenza sanitaria della Sicilia nell’ottica della salute come bene su cui investire a vantaggio di tutti i cittadini” conclude Domenico Amato.





Palermo lì, 31/08/2018