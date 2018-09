Inserita in Politica il 31/08/2018 da Direttore

Riduzione gettoni Consiglieri e Sindaco

Si riporta di seguito copia dell´intervento in aula della Consigliera Francesca Trapani in merito all´auto-riduzione dei gettoni di presenza delle Consigliere del M5S da destinare a fini sociali e la proposta per una analoga scelta da parte degli altri Consiglieri.





Si comunica inoltre che sarà presentata una mozione per richiedere al Consiglio di votare la decurtazione del 20% per Sindaco e Assessori.





TESTO DELL´INTERVENTO:





"Prima di procedere all´approvazione della delibera la cui votazione è prevista all´ordine del giorno vorrei rendere noto all´intera aula consiliare e alla alla giunta qui oggi riunita quanto segue:





Alla luce del contesto in cui viviamo, della crisi che tutti i settori soffrono, considerato il notevole ed opprimente livello di tassazione che affligge tutti i cittadini, e di contro la carenza di risorse per il decoro urbano, per i servizi in generale, ritengo doveroso che l´intero consiglio dia un chiaro segnale ai propri elettori, un segnale di vicinanza a chi è più debole. Per tale ragione io e la mia collega Chiara Cavallino abbiamo scelto di decurtarci di un ulteriore 10% il gettone di presenza per l´attività da noi svolta in consiglio, al fine di destinare tale somma ad un fondo sociale che servirà a finanziare piccoli progetti.





A chi andranno tali fondi? I fondi andranno ad: anziani; bambini; disabili; cittadini sottoposti a sfratto esecutivo; cittadini in grave difficoltà economica e che non riescono a fronteggiare il pagamento delle bollette energetiche (luce/gas), spese condominiali arretrate documentate (con relativo decreto ingiuntivo), associazioni benemerite in campo sociale.





L’auspicio è, altresì, che i Consiglieri comunali tutti manifestino di buon ordine il loro assenso discutendo tale nostra scelta all´interno delle proprie commissioni di pertinenza, arrivando quindi ad aderire a tale iniziativa su base puramente volontaria. Non dimentichiamoci che la Politica è bella se è vicina ai Cittadini ed è disinteressata."





Trapani, 31 Agosto 2018





Movimento 5 Stelle