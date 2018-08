Inserita in Cultura il 31/08/2018 da Direttore IV edizione di CHI HA PAURA DEI BRIGANTI? Sulle orme del Sergente Romano nel Bosco della Pianelle 9 Settembre 2018 ore 11.00 Martina Franca

Programma: - ore 11.00-13.00 Raduno dei partecipanti nell´atrio del Palazzo Ducale di Martina Franca (Piazza Roma), chi vorrà potrà seguire la storia dei briganti e della nostra terra ascoltando la narrazione, le rappresentazioni sceniche e i canti popolari dedicati alla regina Maria Sofia e alla battaglia di Gaeta, al Brigante Sergente Romano e ai suoi fidi soldati

- ore 12.00-13.00 visita alla Basilica di San Martino ricca di storia e arte barocca, e al Centro Storico di Martina Franca suggestivo e profumato di odori e sapori della terra di Puglia.

- ore 13.30 (Pranzo) 1) Odori e sapori si potranno gustare in ristoranti convenzionati con la manifestazione situati nel cuore di Martina Franca con menù tipici a scelta: - Al Rusticone (Via G. Simonetti, 17) tel. 366 158 5005, su prenotazione - Oceano Fish House (Vico I° G.Verdi, 2) tel. 080 483 1176, su prenotazione 2) ...o raggiungendo direttamente la Masseria Signora (Via Mottola, s.p. 53 zona E n.316), dove la signora Agata farà trovare pronto un pranzo campagnolo con Antipasto della casa, Primo, Secondo, Contorni, Frutta e Dolce. Bevande incluse al costo di:20€ per gli adulti e 10€ per i bambini 0-10 anni (su prenotazione al numero: 327-7586556 Luigi) 3) Possibilità di pranzo al sacco libero all´aria aperta nel verde parco della Masseria Signora

- ore 16.30-19.00 (Visita alla Grotta e gruppi di lavoro) - Raduno a Masseria Signora Il pomeriggio è articolato su tre scelte: 1) La visita, sulle vie dei Briganti, alla "Grotta del Sergente Romano" al seguito di Silvio Laddomada, guida esperta del territorio e narratore di storie e fatti briganteschi e speleologici. Nella Grotta ci saranno letture sceniche e il giuramento dei Briganti. (è consigliato un abbigliamento da trekking comodo. Percorso dissestato di circa 3 km) 2) Visita naturalistica guidata alla Masseria Signora per grandi e piccoli con attività libere 3) Gruppi di lavoro e lettura, narrazione e dibattiti sulla Storia e cultura del Meridione.

- ore 20.30-00.00 (Baccanale dei Briganti) Infine una serata conviviale con gli ottimi prodotti casalinghi (salumi, formaggi, focaccia...) della signora Agata e con il buon vino rosso del Brigante al costo di 10€. Vito Domenico Carbotti e altri musicisti briganteschi rallegreranno la serata con canti e balli popolari.

La partecipazione all´intera giornata è aperta al pubblico e gratuita (ad eccezione per il pranzo e il baccanale serale). Per gli amanti del ciclismo: il ciclogruppo MMTB seguirà le vie dei briganti in bicicletta. Vi aspettiamo numerosi!

per info e prenotazioni: ☎️ 327-7586556 ✉️ associazioneincontri@yahoo.com Web: https://www.facebook.com/events/321788871729347/