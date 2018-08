Inserita in Tempo libero il 30/08/2018 da Direttore A scurata monologo teatrale Venerdì 31 agosto alle ore 19:00 alla salina Genna di Marsala l’ultimo appuntamento della rassegna ‘A scurata. L’attore Guglielmo Lentini porterà in scena il monologo teatrale che dà il nome all’ intera rassegna. ‘A scurata, termine siciliano per indicare il tramonto, diventa l’occasione per riflettere su alcuni temi fondamentali della vita, con ironia e irriverenza. Sul palco accanto all’attore marsalese il fisarmonicista Natale Montalto. Lo spettacolo è prodotto dall’associazione culturale iMusicanti con il patrocinio del Comune di Marsala. _ La biglietteria apre alle ore 18:00 Ingresso € 7,00 Inizio spettacolo ore 19:00