Inserita in Sport il 30/08/2018 da Direttore Sabato primo allenamento congiunto della stagione Prima “uscita” stagionale per la rinnovatissima Sigel Marsala Volley in quel di Agrigento.

L’allenamento congiunto fissato per sabato 1 settembre alle ore 19 al PalaNicosia, vedrà la squadra azzurra confrontarsi, con modalità ancora da definire, con la SEAP Aragona. La compagine agrigentina, che quest’anno prenderà parte al campionato di B2 con propositi davvero bellicosi, presenta un roster di tutto rispetto, affidato alle cure di coach Eliseo. Tanto per voler fare un esempio, tra le sue file annovera due ex azzurre che rispondono ai nomi di Camilla Macedo e Valentina Biccheri.

Un avversario di valore quindi, per testare al meglio la condizione generale dopo la prima settimana di preparazione, trascorsa tra lavoro al PalaBellina (tecnica individuale), sala pesi, piscina e beach volley. Tutto in attesa dell’arrivo della giocatrice straniera, tassello che andrà a completare l’organico guidato da coach Leo Barbieri.

La squadra azzurra partirà alla volta della città dei templi sabato, subito dopo pranzo.