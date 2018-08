Inserita in Sport il 30/08/2018 da Direttore In prestito dal Siena il difensore Lomolino ARRIVA IL DIFENSORE LOMOLINO



Trapani, 30 agosto 2018 – Ancora un innesto per il reparto difensivo granata. La Società Trapani Calcio ha ingaggiato con un contratto annuale temporaneo dal Siena Matteo Vito Lomolino.

Classe 1996, di Milano, ha giocato nelle giovanili di Inter e Modena per poi iniziare la carriera da professionista nel Savona in serie C (stagione 2015/16). Nella stagione 2016/17 è passato al Sudtirol e nell’ultima stagione al Cuneo. Di proprietà del Siena, è stato girato in prestito al Trapani per l’attuale stagione sportiva.