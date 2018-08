Inserita in Tempo libero il 30/08/2018 da Direttore Recital di Gianfranco Jannuzzo domenica 2 settembre, alle ore 21,30 all´arena delle Rose di Castellammare del Golfo. Uno spettacolo di beneficenza promosso dal Lions club di Alcamo, che rientra nella campagna "One shot one life" per vaccinare contro il morbillo i bambini dei paesi in via di sviluppo. "Il Lions sta ricoprendo un ruolo chiave in tutto il mondo nella lotta contro il morbillo e la rosolia, malattie che minacciano la vita di milioni di bambini nei paesi in via di sviluppo e che possono essere prevenute grazie a un vaccino -spiegano il presidente del Lions Alcamo, Baldassare Viola ed il segretario Giovanni Melodia- . Mediamente in Africa muore un bambino al minuto per morbillo. Dal 2001 il Lions raccoglie fondi per questa campagna: con 100 euro si possono somministrare 115 vaccini e nelle aree dove il Lions club è riuscito ad intervenire la mortalità per morbillo si è ridotta del 78%. Per questo il Lions continua a portare avanti la campagna vaccinale allo scopo di ridurre ulteriormente le morti a causa di morbillo".