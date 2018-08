Inserita in Economia il 30/08/2018 da Direttore ALTRO PROGETTO DI EFFICIENTAMENTO PRESENTATO ALLA REGIONE SICILIANA II Sindaco Alberto Di Girolamo: "Con questo ulteriore progetto e con quello precedente, se finanziati sostituiremo più della meta dei corpi illuminanti esistenti nel territorio".

L´Amministrazione Di Girolamo ha oggi presentato alla Regione Siciliana — Assessorato al|´Energia — un ulteriore progetto di efficientamento energetico a valere sui fondi del PO FESR 2014-2020 (Asse prioritario 4 — ”Energia sostenibile e Qualità della Vita - Azione 4.1.3 — ”Adozione di soluzioni tecnologiche per Ia riduzione dei consumi energetici delle reti di illuminazione pubblica"). L’intervento di ulteriori complessivi 5 milloni di euro prevede il finanziamento europeo di 3 milioni e 800 mila euro mentre 1 milione e 200 mila euro e il cofinanziamento a carico del Comune. II progetto prevede l’adeguamento delle rete della Pubblica Illuminazione e RELAMPING delle lanterne artistiche del centro storico, finalizzati all’efficientamento e riduzione dei costi Energetici". L´intervento consiste, in particolare, nell´adeguare parte degli impianti della Pubblica Illuminazione esistenti nel territorio comunale e precisamente quelli delle lanterne artistiche del centro storico. I lavori previsti nel progetto riguardano la dismissione di oltre 5000 corpi illuminanti del tipo SAP, Ioduri metallici e Vapori di Mercurio, la successiva collocazione di nuovi corpi illuminanti ed il RELAMPING delle lanterne artistiche del centro storico con tecnologia LED di adeguata potenza scaturente da calcoli illuminotecnici redatti dopo avere effettuato la classificazione delle strade. Verranno anche sostituiti 135 quadri elettrici calcolati e dimensionati in funzione del nuovo assorbimento a seguito della sostituzione dei corpi illuminanti con nuova tecnologia LED. “Con questo ulteriore progetto e con quello precedente (presentato a luglio), se finanziati con i fondi della Comunità Europea, sostituiremo più della metà dei corpi illuminanti del territorio (10000 su 18000) e ammoderneremo l’intera rete di pubblica illuminazione. E questo il massimo che abbiamo potuto richiedere”. Questo secondo progetto, prevede anche la collocazione di altre 2 colonnine per la ricarica di veicoli a trazione elettrica.