Futuro Marchisio Dopo l'inaspettato addio/arrivederci di Claudio Marchisio ai colori bianconeri l'ultimo giorno di calciomercato in Italia, tutti i club più prestigiosi d'Europa e del mondo stanno cercando di prenderlo per questa nuova stagione sportiva.

Su tutti si è fatta avanti il Monaco, club storicamente molto affascinante e dalle grandi ambizioni, ma la trattativa è in stallo da diversi giorni.

È notizia di poche ore fa ch’è entrato in scena un nuovo soggetto che vuole rompere lo stallo per Marchisio: stiamo parlando del procuratore sportivo Alessio Sundas che con la Sport Man, società che cura l’immagine di atleti, intermediazioni sportive e ricerca sponsor per club di calcio.

Il manager toscano è pronto a proporre a CM8 una nuova avventura negli Stati Uniti o a Dubai.

Sundas si è presentato come intermediario tra Marchisio e questi club interessati al campione.