Marsala Calcio: Marsala nel girone I, così come il Bari di Aurelio De Laurentis Dopo settimane di indiscrezioni, posticipazioni e (permettetecelo) di illazioni, in data odierna la Lega Nazionale Dilettanti ha finalmente diramato i canonici nove gironi della Serie D 2018/2019, con le 168 squadre ad oggi certe di partecipare al massimo campionato dei dilettanti. Il Marsala, è stato inserito come sempre negli ultimi venti anni nel girone "I", a 18 squadre, girone contenente le otto squadre siciliane (Acireale, Città di Gela, Città di Messina, Igea Virtus, Marsala, Messina, Sancataldese e Troina), le cinque squadre calabresi (Castrovillari, Cittanovese, Locri, Palmese e Roccella), una fra le squadre lucane (Rotonda), tre fra le squadre campane (Nocerina, Portici e Turris) e, dulcis in fundo, una fra le squadre pugliesi, nientemeno che l´ultima nobile decaduta del calcio italiano, il Bari del patron Aurelio De Laurentis (in foto lo Stadio "San Nicola" dei galletti biancorossi, capienza pari a 60.000 posti). Nei prossimi giorni è atteso anche il relativo calendario, con la 1° giornata che dovrebbe prendere il via domenica 16 settembre 2018.

