30/08/2018

Marsala Calcio: Pareggio agrodolce nell´allenamento congiunto col Palermo Primavera

E´ stato un buon Marsala quello visto a Carini (Pa) questa mattina nell´allenamento congiunto, ma un pizzico di amaro in bocca (per quanto valore possa avere il risultato di una partitella in allenamento, ovvero nullo) rimane. Azzurri che guidati da mister Ignazio Chianetta cambiano qualcosa nel 4-3-3 inziale rispetto a quanto visto nel Turno Preliminare di Coppa Italia di Serie D domenica scorsa in casa della Sancataldese, con Giappone (´01); Benivegna (´00), Giardina, Fragapane, Galfano (´99); Candiano, Sekkoum, Prezzabile (´98); Giannusa, Balistreri, Tripoli. Primo tempo a senso unico, come svariate occasioni gol azzurre nate dai piedi di Balistreri, Tripoli e Giannusa, ma è il portiere classe 2001 rosanero Lorenzo Avogadri (appena prelevato dall´Atalanta) a preservare la porta dei ragazzi rosanero di mister Giuseppe Scurto. Nella ripresa spazio anche a Jaber Keba, Serenari (´98), Giuffrida (´99), Parisi, Corsino, Ciancimino, Velardi (´00) e Manfrè con quest´ultimo che subito a inizio ripresa trova il guizzo per lo 0-1. Il “filotto” di allenamenti congiunti portati a casa termina al 60´ con il Palermo Primavera che sigla la rete del definitivo 1-1 (ndr: ci scusiamo per non essere in grado di pubblicare il cognome del marcatore della rete rosanero).

In vista del Primo Turno di Coppa Italia di Serie D in programma in gara unica domenica 2 settembre 2018 al “Tupparello” di Acireale (Ct) contro i granati acesi locali alle ore 18:00, sembra scontato il forfait di Barraco, che sarà pronto al 100% per l´inizio del campionato e che sta smaltendo un fastidio al tendine d´achille destro, mentre si proverà a recuperare Maraucci e Lo Nigro, con entrambi che hanno svolto lavoro differenziato a bordo campo.





30/08/2018