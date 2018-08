Inserita in Cronaca il 30/08/2018 da Direttore Possibile sbarco di migranti irregolari sulle coste Marsalesi: intervento della Guardia Costiera Nella giornata odierna, giovedì 30 agosto, in località capo Boeo del Comune di Marsala, è stato rinvenuto, adagiato sugli scogli, un battello in vetroresina riconducibile ad un possibile sbarco di migranti irregolari.

I militari della Guardia Costiera hanno appreso la notizia grazie ad un cittadino Marsalese che, non appena avvistato il mezzo, non ha esitato a contattare il personale della Capitaneria di Porto, il quale, raggiunto il luogo della segnalazione, ha proceduto prima a verificare che non vi fosse pericolo di dispersi in mare, e poi alla messa in sicurezza dell’unità, dandone immediata notizia all’Autorità Giudiziaria.

A bordo sono stati ritrovati generi alimentari e di conforto con etichette redatte in lingua araba, ma al momento non si è riusciti ad individuare i presunti clandestini, nonostante siano stati interessati i locali presidi della Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Carabinieri e Polizia Locale.

PER EMERGENZE IN MARE, NON PERDETE TEMPO: CONTATTATE IL NUMERO 1530, ATTIVO SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE 24 ORE SU 24. LA GUARDIA COSTIERA È CON VOI.

Marsala, 30 agosto 2018