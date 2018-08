Inserita in Sport il 30/08/2018 da Direttore

S.C. MARSALA 1912: SABATO LA PRESENTAZIONE, DOMENICA IL DATTILO IN COPPA ITALIA

Il 1° settembre, alle 21.30, nella magnifica cornice di piazza della Repubblica, saranno finalmente svelati la rosa di giocatori che affronterà il Campionato regionale d’Eccellenza e l’organigramma societario al completo. Ospite dell’evento il simpatico attore romano, ormai trapanese d’adozione, Fabrizio Bracconeri. “Madrina” della serata sarà Daniela Pavia, Miss Marsala Ragazza Cinema Ok 2018. L’indomani, domenica 2 settembre, in programma la primissima sfida ufficiale della stagione. Nel rinnovato Municipale è atteso il Dattilo Noir, andata di Coppa Italia





Marsala, 30 agosto - Weekend decisamente ricco di appuntamenti mondani ed agonistici, per lo Sport Club Marsala 1912 e per i propri sostenitori. Dopodomani, sabato 1° settembre, cadranno finalmente i veli (naturalmente di colore azzurro...) sulla rosa di atleti che il presidente dello “storico” Club marsalese, Luigi Vinci, ha messo a disposizione del valente tecnico Massimiliano Mazzara. L’indomani, domenica 2 settembre, si farà questa volta sul serio con la prima (ed attesissima) sfida ufficiale della stagione sul nuovo manto erboso del “Municipale”, la cui omologazione è stata ratificata ieri e confermata stamani dopo i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria portati a termine dal Comune di Marsala. Sapremo presto di che pasta è fatto il Marsala 1912.

Ma procediamo con ordine. Come una prima donna che si rispetti, lo Sport Club Marsala 1912 vuole prima concedersi alle attenzioni della città e dei suoi tifosi. Lo farà sabato sera, alle 21.30, in piazza della Repubblica (o, se preferite, piazza della Loggia), nel corso di una breve ma ‘sentita’ cerimonia di presentazione ufficiale dell’organico che presto sarà protagonista ai nastri di partenza del Campionato regionale d’Eccellenza di calcio. Non conosceremo, tuttavia, soltanto i nomi ed i volti dei giocatori azzurri, tutti nuovi arrivati. Durante l’incontro con la città e con i marsalesi, cui presenzierà probabilmente il sindaco di Marsala, Alberto Di Girolamo, sarà ufficialmente svelato l’organigramma societario al completo, dal presidente, Luigi Vinci, al vice presidente Giovanni Li Causi, dal direttore sportivo Bartolomeo Licata, al direttore generale Tommaso Picciotto, dal team manager Giacomo Placenti a tutte le altre figure professionali che contribuiranno a rendere (speriamo) indimenticabile il ritorno in campo del “1912”.

Non è finita qua. “Madrina” ufficiale della serata e della cerimonia di presentazione della squadra sarà la bella diciottenne Daniela Pavia, marsalese ‘doc’, proclamata solamente il 21 luglio scorso proprio in piazza della Loggia nuova Miss Marsala Ragazza Cinema Ok 2018. La studentessa lilybetana, che ha accolto con entusiasmo questa nuova investitura e che ha già alle spalle alcune esperienze teatrali e nel mondo dello spettacolo, prenderà parte alle finali nazionali di Ragazza Cinema Ok 2018 (di cui sono esclusivisti per la Sicilia gli agenti Giuseppe Gaudenzi e Concetta Abruzzo), previste a fine settembre a Roma Cinecittà.

In qualità di graditissimo ospite dell’evento, sarà inoltre il simpatico attore romano (ma ormai da qualche anno trapanese d’adozione) Fabrizio Bracconeri. Assiduo protagonista alcuni anni fa in televisione (memorabili le sue apparizioni in Forum con Rita Dalla Chiesa, nelle serie tv cult “I ragazzi della 3a C” ed “I Cesaroni 5” ed in alcune opere cinematografiche a firma di registi del calibro di Carlo Verdone, Steno, Carlo Vanzina, Neri Parenti, Castellano Pipolo e del nisseno Tony Gangitano), Bracconeri ha particolarmente gradito l’invito dello Sport Club Marsala 1912 a presenziare alle cerimonia di sabato sera, tanto da annunciare la propria presenza in un video, già virale sulla rete.

Non ci sarà tuttavia molto tempo per festeggiare. Poche ore dopo, per il Marsala 1912, si farà sul serio. Incombe la prima sfida calcistica della stagione, ossia la gara d’andata della Coppa Italia di Eccellenza. Domenica 2 settembre, nel rinnovato stadio Municipale “Nino Lombardo Angotta”, alle 17.00, è attesa una tra le formazioni più ostiche del momento, il Dattilo Noir protagonista pochi mesi addietro di un ottimo torneo di Eccellenza, culminato a maggio nella disputa della semifinale nazionale dei play-off promozione per la serie D, persa con i calabresi del Castrovillari. Contro la formazione gialloverde il tecnico Massimiliano Mazzara dovrebbe disporre di tutti gli effettivi in organico. La gara di ritorno della Coppa Italia, sul terreno in erba sintetica dello stadio di Paceco (dove il Marsala 1912 ha effettuato sinora l’intera preparazione atletica precampionato) è prevista mercoledì 12 settembre, alle 16.00.

Prosegue intanto spedita la campagna abbonamenti per la stagione calcistica di Eccellenza 2018/2019, uno tra gli aspetti fondamentali per il pieno rilancio del marchio “1912”. I tifosi ed i sostenitori azzurri potranno acquistare nei punti vendita convenzionati la tessera per accedere alla tribuna al costo di 80 euro, mentre quello per avere ingresso in gradinata avrà il costo di soli 40 euro.

Oggi e domani, nel frattempo, nuova duplice seduta di allenamento per il Marsala 1912, sempre allo stadio di Paceco. Sabato mattina, di concerto con la società, si procederà ad una seduta di rifinitura atletica, prima della partita della Coppa Italia dell’indomani. Martedì 4 settembre, il Marsala 1912, dopo quasi un mese, tornerà finalmente a casa. E’ infatti in programma una seduta pomeridiana di allenamento sul terreno di erba sintetica dello stadio “Mariano Di Dia” di Strasatti, con inizio alle 15.00.

“Noi siamo pronti - è il commento sprint del presidente dello Sport Club Marsala 1912, Luigi Vinci - abbiamo lavorato sodo e tanto per non farci cogliere di sorpresa dai possibili eventi sportivi. Riteniamo di avere allestito un buon organico per la categoria, anche se società come Licata e Canicattì, magari anche il Mazara, hanno speso molto per rafforzarsi. Siamo dei ‘novizi’, ma non per questo dobbiamo e vogliamo ritenerci delle ‘vittime designate’, tutt’altro. Il nostro obiettivo rimane quello di ben figurare in un torneo davvero tosto come quello di Eccellenza e di toglierci quelle sacrosante soddisfazioni”. “Al contrario di altre società – conclude Luigi Vinci – noi badiamo solo ai fatti concreti. Ci piace annunciare le novità sulla società e su quanto vi ruota attorno solo quando siamo in grado di offrire certezze ai nostri sostenitori. Non amiamo fare ‘bla bla’ tanto per farlo, né diffondere notizie poi magari prive di fondamento. E’ questo il nostro stile, che possa piacere o no. Sabato sera mi piacerebbe vedere una piazza piena, per la presentazione della squadra alla città. E domenica, gradirei vedere tante persone allo stadio, anche solo curiose di vederci in azione, al momento”.