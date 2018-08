Inserita in Sport il 30/08/2018 da Direttore Trasferimento dal Mestre alla Clodiense Nuovo colpo della Sport Man. L´agente FIFA Alessio Sundas ha trovato l´accordo per il trasferimento di Filippo Gianolla dal Mestre alla Clodiense. Sempre Sundas aveva formalizzato il trasferimento del trequartista classe 2001 al Mestre nel 2016, dopo la precedente esperienza al Cittadella. Ora una nuova avventura per il promettente centrocampista in Serie D alla Clodiense. Negli anni Gianolla ha dimostrato gran parte del suo potenziale e avendo ampi margini di miglioramento si rivelerà sicuramente uno dei giocatori cardini del nuovo corso della Clodiense.

Sport Man