Inserita in Sport il 29/08/2018 da Direttore DESIDERIO GARUFO TORNA IN GRANATA Trapani, 29 agosto 2018 – La Società Trapani Calcio comunica di avere ingaggiato con un contratto annuale il difensore Desiderio Garufo. Si tratta di un ritorno per Garufo, che ha già vestito la maglia del Trapani nella stagione 2013/14, totalizzando 36 presenze in serie B. L’anno successivo Desiderio Garufo è andato al Novara in Lega Pro (25 presenze, 1 rete) e nella stagione 2015/16 al Catania, sempre in Lega Pro (23 presenze). Nella stagione 2016/17 è passato al Parma.