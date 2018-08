Inserita in Sport il 29/08/2018 da Direttore Marsala Calcio: Avvenuta l´ispezione federale al Municipale La S.S.D. Marsala Calcio a R.L comunica che, contrariamente a quanto comunicato col C.S. N° 55 - “Il collaudo dello Stadio Municipale rinviato al 7 settembre”, in data odierna alle ore 10:45 per la durata di circa due ore, si è svolta l´ispezione attuata dal geom. Giuseppe Bonsangue, inviato dall´Ufficio Tecnico della LND, per la nota omologazione dello Stadio Municipale “Nino Lombardo Angotta” per la disputa delle partite casalinghe dell´ormai imminente Stagione Sportiva di Serie D. Ha presenziato, in quanto “padrone di casa”, l´Amministrazione Comunale nelle persone del Sindaco dott. Alberto Di Girolamo, dell´Assessore allo Sport prof. Andrea Baiata e del Vicario dell´Ufficio Tecnico ing. Giuseppe Giacalone, oltre alla Nostra Società con buona parte dello staff dirigenziale. Grazie al monitoraggio continuo del Nostro sodalizio ed all´attenzione dell´Amministrazione Comunale, nonostante passate divergenze, con un atto di responsabilità da parte di tutte le componenti, si è giunta a una convergenza di intenti per il bene del Calcio marsalese e della Comunità tutta.

Marsala, 29/08/2018