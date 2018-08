Inserita in Cultura il 29/08/2018 da Direttore Sedotta e sclerata di Ileana Speziale È in programma per giorno 31 agosto prossimo, alle ore 18, presso la sala consiliare del Comune di Crotone, la presentazione del romanzo "Sedotta e sclerata" di Ileana Speziale (edito da Bordeaux Edizioni). Oltre all´autrice, interverranno all´evento Franco Iona, in qualità di organizzatore e presidente provinciale di Anas (Associazione nazionale azione sociale); Valentina Galdieri, assessore alla Cultura del Comune di Crotone; Paolo Scola, direttore sanitario Istituto Sant´Anna (alta specialità riabilitativa) Crotone; Saverio Fontana, coordinatore fisioterapista Anmic Crotone; Vincenzo Cizza, presidente sottosezione Unitalsi Crotone; e Salvatore Lico, coordinatore regionale Aism Calabria. A presentare e moderare l´evento sarà invece la giornalista Giusy Regalino. Si tratta di un´iniziativa di particolare valore sociale. Parte dei proventi del libro, infatti, andranno a beneficio dei progetti di informazione e confronto del gruppo Young Aism Roma per giovani affetti da sclerosi multipla. Il libro parla della storia di Emily, una ventenne impegnata a godere della giovinezza e a trovare il giusto equilibrio tra amore, passione e amicizia. Il mondo sembra però crollarle addosso quando un giorno le viene diagnosticata una "strana" patologia. Ma Emily, spinta dall´affetto di amici e genitori, non ci sta. È l´inizio di una battaglia che la porterà a scoprire quanto sia fondamentale vivere con passione ogni attimo e a capire che nulla potrà mai cambiare la sua vita. Il volume è stato adottato dall´Anas come libro dell´anno al fine di poter sensibilizzare gli animi, in quanto – come ha sostenuto il portavoce dell´Associazione – determinate esperienze possono essere capite solo da chi purtroppo le vive. Ileana Speziale (Roma 1989) è giornalista pubblicista, da sempre impegnata in campagne di sensibilizzazione per l´affermazione dei valori umani e il rispetto della dignità dell´uomo. Collabora assiduamente con l´Aism (Associazione italiana sclerosi multipla), da quando all´età di vent´anni ha scoperto di essere affetta da sclerosi multipla. Il suo progetto editoriale vuole essere uno strumento di sensibilizzazione, lontano da luoghi comuni, in particolare per i giovani che sono i più colpiti da questa patologia, nello stesso tempo vuole essere un veicolo di emozioni e di messaggi positivi da trasmettere attraverso questo percorso romanzato.