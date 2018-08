Inserita in Cultura il 29/08/2018 da Direttore BUILDING - MILANO - I Castelli nell´Ora Blu JAN FABRE I Castelli nell´Ora Blu a cura di Melania Rossi 22.09.2018 - 22.12.2018 BUILDING Via Monte di Pietà, 23 - Milano





BUILDING è lieta di presentare I Castelli nell´Ora Blu, la prima mostra personale mai ospitata a Milano dell´artista, creatore teatrale e autore Jan Fabre; curata da Melania Rossi, aprirà al pubblico il 22 settembre.

In mostra una selezione di lavori - in gran parte mai esposti prima perchè provenienti dalla collezione dell´artista, messi ora a disposizione del pubblico in anteprima assoluta - realizzati da Jan Fabre dalla fine degli anni Ottanta, incentrati su due temi particolarmente significativi per il maestro: i castelli e l´Ora Blu.

Disegni, collage, film, opere fotografiche e sculture compongono un percorso nell´immaginario più ´romantico´ e poetico, ma sempre radicale e simbolico, di uno degli artisti più interessanti della scena contemporanea.

