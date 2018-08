Inserita in Cultura il 29/08/2018 da Direttore Scambio culturale tra Castellammare e Tilos “L’isola è un esempio di turismo sostenibile. Ringrazio per il contatto il nostro concittadino scrittore Enzo di Pasquale”



Scambio culturale tra Castellammare e Tilos, piccola isola nell’arcipelago del Dodecaneso. Interazione a distanza tra il sindaco Nicola Rizzo e la collega greca Maria Kamma, resa possibile dallo scrittore castellammarese Enzo Di Pasquale che per il quinto anno è stato chiamato in Grecia per un corso di scrittura e lettura raccontando l’ottavo libro dell’Odissea, quando Ulisse riceve l’accoglienza da Alcinoo, re dei Feaci.

«Ho inviato alla collega di Tilos delle pubblicazioni informative sulla nostra città e l’ho invitata a venirci a trovare-afferma il sindaco Nicola Rizzo- . Ringrazio il nostro concittadino scrittore Enzo di Pasquale, ormai affermato e noto al di fuori dei confini nazionali, che ci ha permesso lo scambio con Tilos prima isola del Mediterraneo ad usare energia rinnovabile, eolica e solare. Ringrazio anche il primo cittadino di Tilos che mi hanno riferito ha apprezzato quanto visto della nostra città e per avermi inviato il loro bellissimo simbolo, l’elefante nano -poiché i loro scheletri sono stati ritrovati nell’isola nel corso di scavi archeologici-. Invito ancora Maria Kamma a venirci a trovare così da avviare una collaborazione culturale tra la nostra città e la bellissima isola anche per attingere informazioni sul loro esempio di turismo sostenibile -conclude il sindaco Nicola Rizzo- con l’importante progetto di energia rinnovabile a loro finanziato dalla comunità europea».

N.B.: Nella foto lo scrittore Enzo di Pasquale, al centro, consegna al sindaco Nicola Rizzo ed al vicesindaco Giuseppe Cruciata il simbolo dell’isola di Tilos