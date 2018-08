Inserita in Economia il 29/08/2018 da Direttore ALCAMO: BANDITO CONCORSO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI UN DIRIGENTE CONTABILE/TRIBUTARIO Il 31 Agosto 2018, venerdì, sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Regione Sicilia, sezione speciale concorsi, il bando per la selezione pubblica di un dirigente contabile/tributario per il Comune di Alcamo.

Asserisce il Sindaco, Domenico Surdi “finalmente ritornano i concorsi in questo Comune. A questo ne seguiranno altri, nei prossimi mesi, volti a potenziare tutti i servizi e a sostituire chi in questi anni è andato in pensione”.

Dichiara l’assessore al Personale e alle Finanze, Fabio Butera “quest’assunzione rientra in un programma che l’Amministrazione ha fortemente voluto per focalizzare l’attenzione dell’Ente su un tema oggi cruciale: la riscossione dei tributi locali. Il Comune gestirà la riscossione tributaria in modo tale da ridurre notevolmente le sacche di evasione, con particolare riferimento agli evasori totali, con l’obiettivo di incrementare la qualità dei servizi offerti”.

Conclude l’Assessore “è indispensabile comprendere che la gestione dei tributi ha subito un processo di cambiamento tale per cui la responsabilità di riscossione in capo al Comune ha oggi un impatto sui livelli qualitativi dei servizi che il Comune eroga, nettamente diverso rispetto al passato”.