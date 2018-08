Inserita in Economia il 29/08/2018 da Direttore PUBBLICATO IN GAZZETTA BANDO MOBILITA’ E CONCORSI PER 105 ANESTESISTI IN SICILIA OCCIDENTALE. DOMANDE ENTRO IL 27 SETTEMBRE Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana, Serie speciale - Concorsi ed Esami n.68 del 28 agosto, l’avviso pubblico per la “Mobilità regionale ed interregionale, per titoli, per la copertura di 105 posti di dirigente medico di anestesia e rianimazione e contestuale indizione del concorso pubblico, per titoli ed esami”, bandito dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani, azienda capofila per il bacino della Sicilia occidentale.

Il bando, che è visionabile per intero insieme ai modelli di domande, alla sezione Bandi e avvisi del sito aziendale www.asptrapani.it, interessa contestualmente le procedure di mobilità volontaria, che copriranno in via preliminare i posti disponibili. La procedura concorsuale pubblica sarà infatti espletata per i posti rimasti vacanti, completata la mobilità di bacino.

Questa la ripartizione posti della dirigenza medica – disciplina anestesia e rianimazione, nelle diverse aziende: n. 5 posti ASP di Agrigento n. 9 posti ASP di Caltanissetta n. 23 posti ASP di Palermo n. 29 posti ASP di Trapani n. 4 posti AO Villa Sofia Cervello Palermo n. 16 ARNAS Civico Palermo n. 19 posti AOU Policlinico Palermo

Le domande dovranno essere inviate all´Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani, via Mazzini n. 1 - Trapani. tramite posta elettronica certificata. Il termine per la presentazione delle domande scade il prossimo 27 settembre 2018.