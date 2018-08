Inserita in Economia il 29/08/2018 da Direttore SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO NELLA RISERVA NATURALE GROTTA DI SANTA NINFA PROGETTO VIVI LA NATURA E´ stato pubblicato il bando del Servizio Civile Nazionale, cui aderisce la Riserva Naturale “Grotta di Santa Ninfa” gestita da Legambiente Sicilia con il progetto "VIVI LA NATURA". Per la sede di Santa Ninfa (Castello di Rampinzeri e area protetta) si cercano 4 giovani appassionati di natura che collaboreranno per 12 mesi alle azioni di salvaguardia e valorizzazione degli ambienti naturali protetti, impegnandosi nella gestione del Centro Visitatori e del Centro Esplora Ambiente della Riserva, nello svolgimento di escursioni e visite guidate, nelle attività di educazione ambientale, nelle azioni di sorveglianza del territorio e nella manutenzione e pulizia dei sentieri e delle aree verdi.

Il Servizio Civile è un’esperienza importante, utile e formativa, che coinvolge in tutta Italia i giovani di età compresa fra i 18 e i 28 anni in progetti di cittadinanza attiva e coinvolgimento diretto dei giovani in diversi settori, dalla salvaguardia ambientale alla tutela dei beni culturali all´assistenza sanitaria.

E’ possibile scaricare dal sito web www.arciserviziocivile.it il bando del Servizio Civile Nazionale, il testo del progetto "Vivi la natura" ed i moduli per partecipare. Le domande dovranno essere consegnate alla sede di ARCI Servizio Civile (via Carlo Rao 16, Palermo, tel. 091.7920366) entro il 28 sett