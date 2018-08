Inserita in Economia il 28/08/2018 da Direttore PUBBLICATO DA POCHI GIORNI BANDO SERVIZIO CIVILE NAZIONALE SICILIA PRESENTE Si parte! Finalmente uscito il bando Servizio Civile per la selezione di 53.363 volontari. Cosa aspetti? Unisciti a noi e vivi un´esperienza formativa unica. Puoi comodamente scegliere il progetto più adatto a te su: www.scelgoilserviziocivile.gov.it

Tanti i settori in cui impegnarsi: assistenza; protezione civile; educazione e promozione del patrimonio ambientale, storico, artistico, culturale, paesaggistico, sportivo, del turismo sostenibile e sociale, agricolo; promozione della pace tra i popoli

Non solo in Italia, puoi partire anche per altri paesi in Europa e nel mondo: siamo in tutti i continenti!

Segui la pagina: nei prossimi giorni pubblicheremo tanti aggiornamenti e curiosità su Servizio Civile e il nuovo bando.

Ancora indeciso/a? Fatti raccontare direttamente dai volontari cosa significa prestare Servizio Civile. Cerca nella nostra pagina i post della rubrica #IlServizioCivileSiRacconta

Scrivici per ulteriori informazioni!

RICORDA: puoi candidarti a un solo progetto, pena l´esclusione.

***SCADENZA 28 SETTEMBRE*** #ServizioCivile #BandoServizioCivile #RappresentantiSC