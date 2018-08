Inserita in Cronaca il 28/08/2018 da Direttore PALERMO, MORTO EX ASSESSORE COMUNALE SOCIALISTA NINO TREPPIEDI. Dopo lunga malattia è scomparso a Palermo Nino Treppiedi, storico esponente socialista, già vice segretario provinciale del Psi ed assessore comunale al bilancio del capoluogo siciliano negli anni Ottanta. Da sempre legato alla componente della sinistra lombardiana del Psi, si è lungamente impegnato, insieme al gruppo che faceva riferimento all’ex assessore regionale Turi Lombardo, per preservare la presenza socialista nella sinistra siciliana. Negli anni della diaspora del Garofano, oltre a continuare a sostenere le liste socialiste, in cui si candidò per l’ultima volta nelle elezioni comunali palermitane del 2001, è stato tra i promotori, insieme a Turi Lombardo e ad altri, dell’associazione “Socialismo Oggi”. I funerali saranno mercoledì 29 agosto a Vicari, centro d’origine di Nino Treppiedi, presso la Chiesa madre alle 15,30.

Palermo, 28 agosto 2018.